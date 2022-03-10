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超商雙雄2月營收 統一超寫同期高、全家微降

2022/3/10 16:31
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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄公布2月合併營收，全家受到疫情與低溫多雨影響，營收年減5.5%，統一超2月合併營業額較去年同期增加0.53%，創同期新高。

全家2月合併營收新台幣62.5億元，年減5.5%，累計前2月營收136.3億元．年減0.2%；全家表示，2月整體營運表現未如預期，主要受到疫情於年前升溫影響，春節期間返鄉與出遊人潮銳減；加上今年1、2月連續下雨天數創下紀錄，過年連假也是低溫多雨。

全家表示，雖受部分因素干擾，但差異化的鮮食品類仍成長。年節開運鮮食系列的話題操作，有效帶動主食銷售；年後對應瘦身需求，健康志向系列的蛋白纖食餐，推升輕食成長。

同時全家積極布局FamiSuper選品超市店，瞄準居家簡單煮的需求商機，2月於台北、新竹、台南展店，目標今年開出至少15家店。

截至111年2月28日止，全家便利商店總店舖數達4000家。

統一超商2月合併營業額208.33億元，較去年同期增加0.53%，單月營收創同期新高，整體營運穩健向上。轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、博客來等表現亮眼，展望後勢，營運成長樂觀可期。

統一超表示，7-ELEVEN深耕OPEN POINT會員生態圈於年節期間掌握自駕旅遊、農曆年採買商機，深化與多元通路合作，有效帶動OPEN錢包、icash Pay交易金額倍數成長，並於春節期間持續推動APP數位紅包等數位創新體驗服務擴大會員熟客經營；整合「行動隨時取」、「慈善捐款」推出「雙智能生活訂閱制」，以多元數位服務有效帶動會員貢獻度提升至近6成。

網購市場蓬勃發展、買氣熱絡，帶動交貨便、賣貨便、快收便等包裹使用頻率增加，統一超相關業績較去年同期成長超過2成。（編輯：楊凱翔）1110310

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