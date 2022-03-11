瑞銀：通膨強化升息預期 市場估聯準會下週啟動

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）通膨持續升溫，強化市場對美國聯準會（Fed）加速緊縮貨幣政策的看法；瑞銀今天指出，市場普遍預期聯準會下週就會啟動升息，今年料將升息6次，提醒投資人應注意通膨發展及主要央行動向帶來的效應。

俄烏戰爭推升國際能源價格，導致美國通貨膨脹進一步升溫。美國勞工部最新公布的2月消費者物價指數（CPI）年增率達7.9%，續創40年來新高。

瑞銀今天發布新聞稿指出，美國通膨升溫，2月核心CPI年增率也達6.4%，是聯準會目標值2%的3倍之多，這些數據將使聯準會更難放慢收緊貨幣政策的步伐，市場預期聯準會下週啟動升息，今年估將升息6次。

另一方面，歐洲央行表態將比預期更快結束購債，瑞銀認為，這番言論是在為後續升息鋪路，且央行形容烏克蘭戰事為「歐洲的分水嶺」，將「採取一切所需的行動來追求價格穩定、維護金融穩定」，相對鷹派的言論與今年底前升息的方向一致。

瑞銀指出，未來市場面臨相當多的不確定性，包含俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的意圖、未來制裁程度、軍事結果及非北約國家的政策，將繼續牽動大宗商品價格、全球經濟成長與通貨膨脹，以及影響各國央行決策。

瑞銀提醒投資者，除了留意通膨及升息風險，也要評估戰事對經濟前景、大宗商品市場受到的直接和間接影響，以及貨幣和財政政策後續連鎖反應等。

此外，部分大型跨國企業近期陸續宣布暫停與俄羅斯夥伴合作、剝離俄羅斯資產或終止在該國的商業活動。瑞銀表示，投資者短期必須考慮這些企業的行動和動機，是否符合他們的投資框架和預期。（編輯：張均懋）1110311