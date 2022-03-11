智慧城市展首度前進高雄 中華電、遠傳秀科技應用

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（中央社記者江明晏台北11日電）「2022智慧城市展」將登場，今年首度前進高雄，中華電信展出「AI智慧辨識科技執法」等應用、遠傳則將展出與台灣港務公司合作的多項「5G智慧旅運」等新應用。

「2022智慧城市展」今天舉行展前記者會。這次中華電信將以「數位創新視界、擘造智慧新城市」為主軸，以「AI智慧辨識科技執法」揭開今年中華電信高雄智慧城市展序幕，展現中華電信核心能力。

中華電信表示，從民國109年起與高雄市政府交通局攜手合作，於市區違規熱區進行「用路人危險行為監控與語音警示系統」試辦計畫，運用高準確的AI智慧影像辨識及最新雲端科技，與警政交通單位共同守護用路人安全，打造科技防衛智慧城市；於試辦計畫中，高雄市區大幅減少近3成路口違規及車禍傷亡人數，達成提升用路人交通安全。

中華電信「智慧路口安全防護科技執法服務方案」也已成功導入至新北市、桃園市、新竹縣等場域，提供多樣違規樣態偵測與警示機制。

中華電信同時將展出以5G企業專網、5G無人機進行大範圍的無人機智慧巡檢、智慧照護等，打造港都共照生活圈等多項智慧垂直應用服務。

遠傳也將在台北、高雄兩地同步參展，遠傳結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，展示串聯城市及產業、數位轉型、低碳永續等20多項應用。

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遠傳將展出與台灣港務公司合作的多項「5G智慧旅運」新應用，包括首度曝光的智慧觀光新媒體互動式體驗，將以科技協助高雄港提升營運效能、旅運安全及港市觀光效益，加速轉型智慧港口並加值台灣港埠樞紐地位。

高雄從傳統工業城市逐步轉型成智慧城市，並向綠色低碳城市邁進，「碳中和」也是這次高雄智慧城市展相當重要的一環，遠傳也將展出多項節能減排應用，攜手城市及產業共同致力永續發展。（編輯：蘇志宗）1110311