技嘉分割網通事業群 讓與子公司技鋼

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（中央社記者吳家豪台北11日電）板卡廠技嘉今天董事會決議通過，將所屬網通事業群以分割方式移轉予技嘉100%持股子公司技鋼，預計於6月14日股東常會討論，分割基準日暫定為2023年1月1日。

技嘉表示，這次分割讓與的營業價值，以分割讓與的資產減負債計算後約新台幣8.34億元，技嘉將按營業價值以每股10元取得技鋼普通股8336萬股。

技嘉指出，網通事業群生意模式以商用客戶為主，在營運、技術、產品及客群上不同於消費性產品，為落實專業分工，並使各單位能更有效率運用資源、專注產品及業務開發，故進行這次分割計畫。

技嘉總經理李宜泰出席重大訊息記者會表示，網通事業群去年營收約新台幣200億元、獲利約10億元，占技嘉整體營收約15%至20%，客戶包括第二線及第三線資料中心、高效能運算、人工智慧、邊緣運算等領域，預期明年可成長兩位數百分比。

李宜泰說，網通事業群平均毛利率約16%至20%，視客戶與產品類別而定；分割後未來是否上市櫃，將視營運績效而定。

李宜泰也提到，俄羅斯客戶占技嘉整體營收約3%，即使可能發生匯損或呆帳問題，對技嘉影響也不大，但是戰爭對俄烏周邊的東歐市場也造成影響，需要再觀察後續效應。（編輯：蘇志宗）1110311