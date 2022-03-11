教育需求助攻 宏碁看好台灣商用機出貨高於去年

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（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠宏碁看好今年上半年學國內學校採購教育裝置需求，預期今年台灣商用機種出貨將高於去年；但去年家用市場消費者已大量採購電競和輕薄筆電，可能對今年第3季傳統消費旺季帶來變數。

宏碁今天舉行記者會表示，搭載第12代Intel Core系列處理器的Predator、Nitro電競筆電與桌機等5款新品將於3月陸續開賣；從機身到包裝以環保概念打造的Aspire Vero國家地理版從即日起上市。

宏碁台灣區營運長張世欣受訪表示，去年是宏碁台灣區豐收的一年，今年雖有通膨影響，業績仍在加溫。隨著宏碁集團邁向轉型，台灣區也秉持同樣策略，將力拚今年營收成長。

宏碁指出，今年商用機種比較大的成長動能來自國內學校採購教育裝置需求，包括平板電腦、筆記型電腦和充電車等，預計4月由各校提出需求，6月由各廠商出貨，有望帶動宏碁上半年業績。

原本第3季是每年筆電消費市場旺季，但去年5、6月本土疫情爆發後，消費者搶購電競和輕薄筆電，需觀察消費者是否把今年預算提前用掉。

針對原物料成本上漲是否導致終端價格調漲，張世欣坦言，要看各品牌價格策略，目前同業還沒開始漲價，如果有廠商先漲會比較不利，大家都在撐到最後一刻。（編輯：蘇志宗）1110311