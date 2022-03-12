中油舉行僱用人員甄試 二試成績評定從嚴防舞弊

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（中央社記者曾智怡台北12日電）中油今明兩天在台北、高雄舉行110年僱用人員甄試第二試，預計錄取898人；中油表示，為防止舞弊及確認應考人能力符合進用標準，複評測試結果如與第一試成績差距過大，將作為第二試合格與否的重要參據。

中油下午發布新聞稿表示，110年僱用人員甄試第二試今明兩天在台北、高雄兩考區進行，報考人數1萬2168人，進入第二試人數為1631人，預計錄取898人。

中油表示，本次甄試招考對象為高中職以上學校畢業者，共計招考19類別人員，第一試以筆試方式辦理，第二試為複評測試、口試及現場測試。第二試口試成績占總成績30%；現場測試採合格制，不另予計分，凡任一項未通過即遭淘汰。

中油說明，第二試應考人按報考類別，依簡章規定的現場測試項目進行測驗。

本次甄試現場測試項目分別為「現場適應性模擬」、「引體向上」、「握力測驗」、「手提滅火器跑走50公尺」、「手提滅火器跑走70公尺」（僅消防類測試）、「徒手跑走800公尺」、「負重30公斤重物跑走50公尺」、「辨色實作模擬」及「辨識標示牌」。

中油表示，為提升考試公平性、防止舞弊情事及再次確認應考人的專業知識與能力符合公司進用標準，於第二試時進行複評測試，複評測試結果如與第一試成績差距過大，將作為第二試合格與否的重要參據。

另外，為因應疫情，本次甄試進場考生及工作人員均須佩戴口罩、量測體溫及消毒手部，且不開放陪考。

中油補充，本次甄試預計4月8日公告錄取名單，經第二試合格者，依各類別分區的錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用；人員正式僱用後，依公司規定及工作績效逐步晉升。（編輯：林興盟）1110312