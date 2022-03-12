華邦電徵才 招募逾700員工

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）記憶體廠華邦電今年大舉徵才，招募超過700員工，3月起與旗下子公司新唐科技聯合前進台大、陽明交大、成大、清大、北科及台科等校，廣招新竹、台中及高雄的IC設計、製程、設備、整合、產品暨測試工程及製程研發等領域人才。

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華邦電今天發出新聞稿指出，為吸引優秀人才，華邦電給予具競爭力的薪資福利，已連續6年入選台灣證券交易所「台灣高薪100指數成份股」企業，並提供員工優於法令的福利制度，新進員工到職的第1年，即享有7天的樂活假（依在職比例給假）；員工若育有未滿4歲的新生子女，每月可享新台幣6000元的育兒津貼，最高可領28.8萬元。

華邦電董事長焦佑鈞表示，華邦電提供完整人才培育計畫，連結企業文化與願景，運用組織內部學習的生態系統，提供超過2400堂線上課程，提升員工專業力、領導力、及執行力職涯發展；同時成立內部講師群，促進內部教學相長，持續推動公司人才發展。（編輯：林興盟）1110312