晶圓代工前10大廠產值連10季創高 台積電穩居龍頭
2022/3/14 14:11
（中央社記者張建中新竹14日電）全球前10大晶圓代工廠去年第4季產值合計達295.5億美元，季增8.3%，連續10季創歷史新高，集邦科技指出，台積電市占率52.1%，穩居晶圓代工龍頭寶座。
集邦科技表示，受平均銷售單價上揚及產能增幅有限兩大因素交互影響，去年第4季全球前10大晶圓代工廠產值持續攀高，但增幅較第3季收斂。
集邦科技統計，台積電市占率52.1%，穩居全球晶圓代工龍頭地位；三星（Samsung）市占率18.3%，居第2位，聯電市占率7%，為第3大廠。
格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）市占率6.1%，為第4大廠；中芯國際市占率5.2%，居第5位，華虹集團市占率2.9%，居第6位，力積電市占率2%，居第7位，世界先進市占率1.5%，居第8位。
集邦科技指出，高塔（Tower）市占率1.4%，居第9位，英特爾（Intel）若收購高塔，可望進入前10大晶圓代工廠之列；晶合集成市占率1.2%，超越東部高科，首度躋身前10大廠之列。
集邦科技表示，今年第1季前10大晶圓代工廠總產值可望持續成長，但主要成長動能仍來自平均售價上揚，此外，適逢農曆年假期、工作天數較少，季增幅度將進一步收斂。（編輯：張均懋）1110314
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