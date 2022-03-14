鴻海、欣興逾60家台企深圳廠停工 影響零組件產業

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（中央社記者吳家豪台北14日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，廣東省深圳市今天起全市封閉式管理，截至下午5時已有鴻海、欣興等60多家台廠發布重大訊息公告深圳廠區或子公司停工，受影響產業涵蓋組裝代工、印刷電路板（PCB）、散熱、觸控、LED等。

筆電代工廠包含廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩中國生產基地多在內陸及華中地區，未受到此次深圳封城影響。

其他已公告深圳子公司或孫公司今天起停工的台廠包括觸控廠GIS-KY、車用零組件廠閎暉、二極體廠強茂、電聲元件廠美律、LED廠榮創、電競廠微星、LED驅動IC廠聚積、連接器廠正崴等。

中國COVID-19疫情在多省市同時蔓延，廣東省深圳市12日新增66例感染者後，13日晚間宣布全市今天起公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理。

在龍華、觀瀾設廠的鴻海集團接受中央社記者詢問表示，深圳各園區配合當地政府防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知；因有其它備援廠區，已進行必要生產調配，降低對公司營運影響。

PCB廠欣興子公司聯能科技（深圳）有限公司配合當地政府防疫工作，於今天上午8時停工，復工時間待當地政府通知；聯能科技（深圳）營收占比小於3%，預估本次停工對公司財務業務無重大影響。

散熱廠奇鋐公告，子公司奇宏電子（深圳）有限公司及深圳興奇宏科技有限公司自今天停工，海外庫倉庫存尚可滿足客戶短期需求，各廠區產能將互相支援以力求滿足客戶需求，初步評估若停工期間在1週內，對奇鋐財務業務尚無重大影響。（編輯：楊凱翔）1110314