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台銀向金管會通報員工弊案 3/15前須提事件報告

2022/3/14 22:04
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（中央社記者謝方娪台北14日電）台灣銀行傳出有員工挪用客戶款項，初步調查涉及金額約新台幣2000萬元，金管會證實上週已收到台銀通報重大偶發事件，依規定台銀須在3月15日前提交事件報告至金管會。

蘋果新聞網披露台銀出現員工盜領案，台銀今天證實有員工挪用客戶款項，經調查目前受影響客戶為2人，金額約2000萬元，已移請檢調偵辦。

金管會官員晚間表示，台銀上週已向金管會通報重大偶發事件，依規定必須在7個工作日內、3月15日前提交事件報告至金管會，金管會收到報告後，會再進一步檢視事件詳細情節。

台銀張姓員工因曠職且失聯，銀行成立專案小組主動調查，發現員工涉及挪用客戶款項。對此台銀已移請檢調偵辦，並強調相關客戶權益不受影響，基於偵查不公開，會待檢調單位查明後再對外說明。

銀行理專及行員弊案頻傳，自2017年至今，金管會已出手開罰24件、裁罰金額合計達2.02億元，其中不乏銀行累犯。

為防堵銀行弊案，金管會2019年推動「理專十誡」，今年再推動「理專十誡2.0」，彙整可疑理專的4大類、21種態樣，要銀行加強防範理專自製對帳單給客戶、與客戶有私下資金往來等行為。（編輯：楊凱翔）1110314

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