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中華電發行35億元 電信業首檔永續發展債

2022/3/15 11:12（3/15 11:32 更新）
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中華電信15日發行可持續發展債券。（中央社檔案照片）
中華電信15日發行可持續發展債券。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信於今天發行可持續發展債券，發行金額為新台幣35億元，5年期，票面利率為0.69%，為首檔國內電信業所發行永續發展債券。

中華電信在櫃檯買賣中心舉辦上櫃掛牌典禮，該檔債券不但是首檔國內電信業所發行永續發展債券，也是全球電信業中少數發行永續發展債券業者之一。

中華電信表示，本次發行的可持續發展債券，發行金額為新台幣35億元，5年期，票面利率為0.69%。本次原定發行台幣30億元，後因投資人認購踴躍而增額發行，為目前國內非製造業發行可持續發展債最大案。

中華電強調，在近期利率大幅飆升的趨勢下，逆風定價仍順利取得相對較低利率，顯示市場對本次永續發展債券的支持。

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中華電信說明，為符合永續發展整體內涵、環境、生態、經濟及社會，本次發行的可持續發展債券，資金用途將同時涵蓋環境保護及社會發展投資，並透過財務攜手工務業務，實踐永續經營發展理念。

中華電表示，永續發展債券依資金用途分為綠色債券、社會責任債券或可持續發展債券，其中可持續發展債券係指資金同時用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫。（編輯：郭無患）1110315

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