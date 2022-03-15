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國銀1月放款中小企業280億 中信銀放款近百億居冠

2022/3/15 17:02
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（中央社記者謝方娪台北15日電）國銀力挺中小企業，金管會公布，今年1月國銀對中小企業新增放款新台幣280.21億元，其中中信銀單家對中小企業新增放款就達95.3億元，近百億水準，奪下國銀之冠。

金管會今天公布，截至2022年1月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達8兆7167億元，1月單月新增放款280.21億元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，去年同期國銀對中小企業新增放款309.88億元，相比之下今年國銀放款量能仍維持相當水準。

今年1月國銀對中小企業新增放款冠軍為中信銀，單月新增放款95.3億元；其次依序為土銀新增放款87.88億元、台新銀新增放款73.65億元、北富銀新增放款71.79億元、玉山銀新增放款71.19億元。

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金管會每年都會設定國銀對中小企業年度新增放款目標值，2020年、2021年都設定為3000億元。童政彰說，國銀新增放款目標值會提國銀總經理會議後定案，目前今年度國銀預期成長目標尚未出爐。

截至2022年1月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.47%，占民營企業放款餘額比率為69.91%，分別月減1.01及0.92個百分點；另2022年1月底中小企業放款平均逾放比為0.25%，月減0.02個百分點。（編輯：楊凱翔）1110315

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