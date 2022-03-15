資本市場震盪 前2月投資型保單新契約保費年減11%

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（中央社記者謝方娪台北15日電）烏俄緊張情勢加劇資本市場波動，投資人轉趨觀望，壽險公會統計，前2月投資型保單新契約保費收入（含負債項下收入）僅新台幣825.63億元，年減11.3%。

壽險公會今天公布壽險業績概況，今年前2月壽險業總保費收入（含負債項下收入）達4259.74億元，年減11.1%；其中初年度保費收入為1717.92億元，相比去年同期微幅增加0.7%，不過續年度保費收入僅2541.81億元，年減17.6%。

就保單投資盈虧是否由保險公司負責，可分為傳統型及投資型保單，今年前2月投資型保單初年度保費收入為825.63億元，年減11.3%，傳統型保單初年度保費收入為892.3億元，年增15.2%。

壽險公會分析，因疫苗險熱賣及線上數位交易管道推廣，加上美國升息帶動美元利變壽險買氣，利變型壽險初年度保費收入相較去年同期增加31.2%，帶動前2月傳統型保單初年度保費收入年增15.2%。

另一方面，投資型保單買氣呈現衰退，壽險公會指出有2大原因，第一是今年2月烏俄緊張情勢升高，資本市場波動，保戶對投資態度轉趨保守。

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第二是去年年初壽險業銷售主力為附保證給付投資型保單，此類商品保險收入成分較高，目前投資型保險市場則由負債成分較高的類全委保單取代，以致投資型保單初年度保費收入呈現衰退。

若從險別觀察，僅壽險初年度保費呈現正成長，傳統型壽險加計投資型壽險前2月初年度保費收入達956.31億元，年增24.5%，傷害險、健康險、年金險相比去年同期買氣則都呈現衰退。（編輯：潘羿菁）1110315