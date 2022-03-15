鴻海深圳廠停工 小摩：對iPhone生產影響不大

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（中央社紐約15日綜合外電報導）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻造成深圳封城，摩根大通集團（J.P. Morgan）分析師認為蘋果iPhone代工大廠鴻海暫時關閉深圳廠區，對iPhone生產影響不會太大。

路透社報導，鴻海表示，深圳廠區已經暫停運作，直到進一步通知，並將調度備援廠區以減少衝擊。

摩根大通科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）在報告中寫道：「由於適逢淡季和深圳廠產量小，我們認為深圳封城對iPhone電子代工服務（EMS）的影響應該有限（最多影響全球iPhone產量約10%）。 」

摩根大通集團也表示，深圳占鴻海iPhone總產能不到20%，絕大多數組裝廠位於工業和交通樞紐鄭州。

許多位於中國的工廠，包括豐田（Toyota）和福斯（Volkswagen）等汽車製造商旗下的工廠，都因為封城而暫時停工。

摩根大通表示，有中國矽谷之稱的深圳封城對半導體生產不會有太大影響，但表示全球液晶面板供應可能會受到衝擊。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110315