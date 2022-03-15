更多編輯台推薦新聞：
巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價
國際

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海2/300

鴻海深圳廠停工 小摩：對iPhone生產影響不大

2022/3/15 22:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約15日綜合外電報導）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻造成深圳封城，摩根大通集團（J.P. Morgan）分析師認為蘋果iPhone代工大廠鴻海暫時關閉深圳廠區，對iPhone生產影響不會太大。

路透社報導，鴻海表示，深圳廠區已經暫停運作，直到進一步通知，並將調度備援廠區以減少衝擊。

摩根大通科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）在報告中寫道：「由於適逢淡季和深圳廠產量小，我們認為深圳封城對iPhone電子代工服務（EMS）的影響應該有限（最多影響全球iPhone產量約10%）。 」

摩根大通集團也表示，深圳占鴻海iPhone總產能不到20%，絕大多數組裝廠位於工業和交通樞紐鄭州。

許多位於中國的工廠，包括豐田（Toyota）和福斯（Volkswagen）等汽車製造商旗下的工廠，都因為封城而暫時停工。

摩根大通表示，有中國矽谷之稱的深圳封城對半導體生產不會有太大影響，但表示全球液晶面板供應可能會受到衝擊。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110315

延伸閱讀
鴻海傳4月起印度廠製造iPhone 13iPhone組裝助攻 法人估鴻海今年獲利拚高看逐季增鴻海第3季營收1.4兆創同期新高 第4季毛利率看增
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀