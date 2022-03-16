淨零碳排路徑圖3月底出爐 國發會：可符合國際要求

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）國發會主委龔明鑫今天表示，2050年淨零碳排路徑圖預計於今年3月底出爐，內容將涵蓋能源配比、新科技發展方向，以及相關配套措施；他也透露，按照目前路徑規劃，台灣應可符合國際要求。

龔明鑫今天赴立法院經委會進行國發會111年度業務概況報告，朝野立委均關注即將公布的2050年淨零碳排路徑圖涵蓋哪些內容，以及與各界溝通進度。

龔明鑫說明，淨零碳排路徑圖會把能源配比估計出來，屆時就可以知道綠能、再生能源要做多少努力，以及新的科技能源要著重那些面向，如氫能可能非得發展不可，碳捕捉封存再利用（CCUS）也要發展起來，外界關注的問題則會用QA方式說明；此外，若再生能源要極力發展，應該要有哪些配套措施。

立委詢問本週是否將向總統蔡英文報告淨零碳排路徑圖，龔明鑫並未正面回應，僅表示本週將與工商界及利害團體溝通，先前也曾向NGO團體了解意見，搜集相關資料，希望讓路徑圖具體可行。

淨零碳排是全球趨勢，部分國家轉型速度十分快速，也因此，產業界相當關注如何因應這股潮流。龔明鑫表示，政府十分關心國際間可能對產業課予哪些責任，如歐盟將課徵碳邊境稅、製造業要做什麼轉型準備，政府又能提供哪些協助。

國民黨立委李貴敏詢問，根據目前規劃，台灣是否能達到國際要求，龔明鑫回答「目前規劃可以」，詳細內容則待3月底提出後對外公布，屆時內容會有檢測、報告、監督方式等內容。

至於台灣是否成立碳權交易所，龔明鑫表示，第一階段先視碳費的執行狀況，第二階段再成立碳權交易所，不過第二階段並非直接硬性訂定啟動時間，而是看條件成熟狀況，也就是碳費執行情形。

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國民黨立委謝衣鳯則關切在能源政策規劃上，是否納入未來電動車目標，龔明鑫回答，國際上製造電動車的能量和台灣不完全一樣，考量要讓國內業者有發展的時間跟空間，如果目標訂得太前瞻，可能就要靠進口，也不是政府所希望的方向。

龔明鑫表示，到2050年的時間還夠，時間上還有些彈性，因此電動車發展「會訂目標，但不會跟國際能源署（IEA）目標一模一樣」。（編輯：黃國倫）1110316