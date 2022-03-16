電支業者歐付寶17日登錄興櫃 看好4大發展方向

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（中央社記者吳家豪台北16日電）歐付寶將於17日在興櫃市場掛牌，為國內首家登錄興櫃的電子支付業者。董事長林一泓今天召開法人說明會表示，未來4大發展方向包括整合集團資源、跨機構轉帳交易、跨境電商金融服務、外籍移工匯款服務。

歐付寶成立於2011年，於2016年成為台灣首家開業的電子支付機構。母公司茂為歐買尬持股36%，POS（端點銷售系統）廠振樺電持股1.26%，主要因為電子支付進行線上線下整合時，會涉及POS機整合，因此邀請振樺電投資。

歐付寶業務包含線上與線下商店支付、自動販賣機付款、路邊停車繳費服務、台灣大車隊叫車服務、中油Pay服務等。目前全台灣33家商業銀行中，有27家與歐付寶直接合作；台灣信用卡總發卡量約5240萬張，其中99%都可以綁定歐付寶App。

林一泓指出，歐付寶內建通訊軟體，在聊天同時可轉帳給好友。接下來會開放應用程式介面（API）與更多商家合作，除了既有叫車服務之外，也希望和外送平台合作提供點餐服務，或攜手大型電商讓消費者直接購買商品。

跨境收款方面，歐付寶已開通微信支付，台灣店家或微型商戶在網路上賣的商品，都能透過微信進行支付。林一泓表示，接下來會開通更多國家的支付服務，讓台灣消費者能更方便購買其他國家商品。

林一泓說，母公司茂為歐買尬、兄弟公司第三方支付業者綠界科技共有超過30萬收款店家，預估2022年代收金流量將增加到新台幣900億元至1000億元，即將連結歐付寶行動支付服務，預計可增加約6萬店家。

跨機構轉帳交易方面，歐付寶已取得金融機構代號397，所有會員均可透過歐付寶App進行匯款、收款、消費付款等交易功能，除無法提供額外利息，其他功能與純網銀相近，將推出各項與傳統銀行不同的創新金融應用服務。

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跨境電商金融部分，2020年跨境電子商務在台營業額高達新台幣1200億元，且持續攀升中，歐付寶將與全球型金融機構合作，針對電商業者提供更方便、更快速的金融服務。

林一泓也提到，2019年外籍移工匯款金額約28億美元（約新台幣800億元），2021年銀行業預估將成長至超過30億美元，顯見外籍移工匯款回母國的需求日益增加。歐付寶將針對外籍移工，提供具備多國語言顯示介面的匯款應用程式及服務。（編輯：楊凱翔）1110316