家用寬頻需求強 大豐電營收連3年逾20億

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（中央社記者江明晏台北17日電）受惠於寬頻用戶的貢獻和成長，大豐有線電視連3年營收都寫下超過20億元的成績，去年每股盈餘3.51元，擬發放現金股利3元。

大豐有線電視今天召開董事會，會中決議通過110年度盈餘分派及以資本公積發放現金案，擬合計派發現金股利3元，其中盈餘2.97元，資本公積0.03元。

根據大豐有線電視公布的財報顯示，大豐110年全年營收再次叩關新台幣20億元，達到20.06億元；稅後淨利達5.2億元，較去年同期成長近4%，每股純益3.51元，超越108、109年。

大豐電董事長張銘志表示，國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布去年第4季有線電視訂戶數，全台有線電視訂戶總數目前約為474萬戶，連年下降趨勢未減，但大豐堅守用戶數防線，透過經營團隊積極推廣寬頻業務及相關加值服務，110年第4季末用戶數維持在22.4萬戶，寬頻用戶則突破12.4萬戶，年成長近1.5萬戶，年增率超過13%。集團營收持穩的主要成長動能就是寬頻用戶的貢獻和成長。

大豐電旗下包括大豐有線、台灣數位寬頻有線、新高雄有線等3家系統業者（System Operator，簡稱SO），分別經營新北市及高雄市等地，大豐電表示，為對應數位匯流趨勢及5G應用發展，去年7月攜手亞太電信推出「極速雙享」方案，並且與TBC台灣寬頻合作，共同推廣t.Gateway的4K安卓機上盒，擴大經營版圖及營收來源。

大豐電同時也積極以「大大寬頻」為品牌，全力提升寬頻市占，不僅自109年即推出1.2G/300M方案，在三級警戒期間更推出「半年短約」專案，解決民眾居家辦公及學習的燃眉之急，近年也因應民眾在疫情嚴峻時期對家用寬頻的強勁需求，力推大頻寬產品，120M的月均申裝占比在第4季達到92%，360M則達到40%。（編輯：楊凱翔）1110317