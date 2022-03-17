壽險業債券部位逾18兆元 聯準會升息長期是利多

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（中央社記者謝方娪台北17日電）美國聯準會宣布升息1碼，面臨市場波動，壽險業持有逾新台幣18兆元債券部位短期可能出現評價利益縮水，不過壽險業者樂觀看升息利多，尤其新錢投資報酬率可望拉升，將有助經營性收益率表現。

金管會統計，壽險業投資債券部位帳列金額去年12月底達18兆8578億元、產險業投資債券部位達862億元；截至今年1月底，壽、產險業債券部位雙雙減碼，分別下滑至18兆8178億元及856億元。

美國聯準會（Fed）如預期宣布升息1碼，壽險主管表示，短期內壽險業債券部位評價利益可能出現波動，但壽險投資以長期收益為主，短期波動影響不大；且當利率走高，新錢投資報酬率就可望拉升，將有助經常性收益率，也就是短期市場有衝擊，但長期是利多。

針對聯準會升息，富邦金認為，升息有利壽險提高新錢收益率，策略上富邦人壽將會把握時機投放，正利差預估可維持良好水平；國泰金也指出，聯準會啟動升息，短期對壽險業既有債券投資評價雖有負面影響，但新錢投資報酬率會拉高，有利壽險業長期財務表現、改善利差損。

另截至去年12月底，本國銀行投資債券帳列金額為6.68兆元，今年前2月國銀持續加碼，截至2月底債券部位已攀升至6.96兆元。

證券商投資外國及外幣計價債券帳列成本今年2月底為1261億元，則為近2月低點，相比去年12月底減少56億元。（編輯：潘羿菁）1110317