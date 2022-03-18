三能布局東南亞 規劃印尼設第3個生產基地

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（中央社記者潘智義台北18日電）烘焙器具廠三能集團董事長總裁張瑞榮今天表示，為布局東南亞市場，希望疫情逐步趨緩，今年印尼行銷大幅成長，為在印尼設生產基地鋪路。

張瑞榮在2022年台北國際烘焙暨設備展受訪時指出，目前有兩個生產基地，台灣與中國無錫，已規劃在印尼設置第3個生產基地，但因疫情影響，計畫先求行銷成績再設廠。

三能食品器具總經理張心怡表示，今年1、2月營收較去年成長，但3月受全球疫波及，業績較淡，第1季仍可望較去年持平。

張心怡說，為反映原料成本，今年1月產品調漲10%至20%，主因占材料成本40%的鋁合金去年以來大漲20%至30%；鍍鋁印陽極處理漲20%，相對以往原料漲幅在2%至3%，去年各材料大漲10%、20%，加上運費也漲，不得不在售價反映。

至於俄烏戰事，三能僅一家經銷商有銷俄產品，影響不大。

三能集團行銷中心總監張志豪指出，烘焙受疫情影響還是有點擔心，以2020年為例，2020年線上銷售增加3至4成，2021年恢復正常水準；台灣290幾家經銷商，中國有800多家經銷商，疫情影響設備銷售，其中又以外銷影響較大。

張志豪解釋，今年追求返樸歸真，在疫情下追求業績成長，特別推出環保的「塑木」原料，利用木屑粉、稻殼粉、牡礪粉、咖啡渣等原料，取代30%至50%既有原料。

他強調，生產烘焙工具一年使用200噸塑料，產生540噸二氧化碳的碳排；客戶端來看，近兩年使用低糖吐司模具達66萬具，經採用新的糢具塗料，烘烤吐司一天可減少8至10分鐘，減少42噸碳排。

三能2021年營收突破新台幣20億元，較2020年19億餘元，年增8%，每股盈餘3.5元，較2020年每股賺3.66元略減，主因原物料大漲所致。

三能此次參加台北國際烘焙暨設備展，力推低糖吐司盒烘焙器具，並與埔里知名店家18度C合作，推出聯名贈送吐司活動；18度C去年一天可賣3000條生吐司，今年布局電商，一天可賣5000條生吐司。

張心怡直言，烘焙市場不斷改變，消費主願意買40至50元一條吐司，但原料升級後賣100、200元也有人願意買單。（編輯：張均懋）1110318