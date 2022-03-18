智邦去年每股稅後賺8.44元 擬每股配息6元
2022/3/18 14:01
（中央社記者潘智義台北18日電）網通廠智邦科技董事會通過去年財報，去年第4季及全年每股稅後盈餘分別為新台幣2.74元及8.44元，擬每股配發現金股利6元。
智邦今天發布新聞稿表示，2021年營收雖有成長，獲利卻較2020年衰退，但去年第4季營收、獲利顯著成長，主要來自於年底客戶結帳因素影響。外界關注的400G交換器，與客戶緊密配合持續出貨，強化製造產能與供應鏈體系的調整彈性。
智邦董事會也決議，擬發行限制員工權利新股擬發行員工權利新股，發行普通股200萬股；並擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，總金額上限40億元。
為提升製造產能調整彈性，智邦董事會並通過南寮物流園區長期租賃案，擬於新竹南寮長期承租7100坪土地廠房。
智邦2021年第4季合併營收171.4億元，年增9%，季增13%；合併營業毛利35.1億元，年增7%，季增23%；合併營業利益17.7億元，年減5%，季增31%。合併稅後獲利為15.3億元，去年第4季每股稅後淨利2.74元，
智邦2021年合併營收596億元，年增9%；合併營業毛利113.5億元，年減2%；合併營業利益54.4億元，年減15%，每股稅後淨利8.44元。（編輯：張良知）1110318
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