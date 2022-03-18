若中火以氣換煤順利上線 台電：隔年願拆燃煤機組

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（中央社記者梁珮綺台北18日電）台中市長盧秀燕今天說，對中火「以氣換煤」樂觀其成；台電回應，增氣計畫在去年政院核定許可後才有進展，將努力追回被中市府都審卡關的15個月，力拚機組接續在2025年、2026年上線，並承諾將拆除2部燃煤機組與1根煙囪。

針對近期外界關切台中增氣計畫上線期程，盧秀燕今天回應，中市府對此樂觀其成，且中火2部燃氣機組正在建置中，盼中央遵守承諾，在2部燃氣機組完工後，拆除4部燃煤機組。

台電下午透過新聞稿回應，中火增氣計畫在2020年1月通過環評，並遵照中市府要求在同年3月送都審，截至去年6月，台電共送件8次，卻始終未果，過程中甚至面臨都審審查環保署環評程序已經審查過的內容。

台電指出，首部燃氣機組原訂在2024年上線運轉，被卡關後陷入超過15個月的停擺，不僅增氣受阻，減煤計劃也將受影響，直到去年6月行政院正式核定特種建築物許可後才見進展。

台電表示，將努力追回這15個月的停擺期，目前台電全力推動工程，力拚第一部機2025年，第二部機2026年上線發電，盼台中市政府繼續支持，實現市民對增氣減煤的期望。

台電進一步說明，近年通霄電廠燃氣機組陸續上線，加上對外輸電線容量擴充，提供台中電廠擴大減煤條件，近年來用煤量已大減超過600萬噸，「增氣才能減煤」。

台電也承諾，只要首部燃氣機組在2025年上線，願在2026年啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。（編輯：潘羿菁）1110318