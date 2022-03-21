烏俄戰爭添不確定性 國泰金：股市樂觀情緒下滑

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（中央社記者蘇思云台北21日電）國泰金3月國民經濟信心調查顯示，烏俄戰爭增添不確定性，全球股市加劇震盪，景氣展望指數從2月2.8走低到3月的-0.2，民眾對股市樂觀指數也從2月8.4下滑至3月的8.1。

國泰金控今天發布3月國民經濟信心調查。調查顯示，烏俄戰爭令全球經濟成長不確定性升溫，景氣展望指數從2月的2.8下降至-0.2，現況指數也從2月的2.3走低到-1.7；民眾薪資上漲預期指數也從2月的9.2滑落至8.4，大額消費意願指數反而因本土疫情趨緩而從2月的0.6走揚到10.8。

此外，烏俄戰爭導致全球局勢緊張，市場擔憂戰爭將對景氣帶來負面影響，全球股市加劇震盪。調查顯示，民眾對股市樂觀指數從2月8.4走低至8.1，風險偏好指數則從2月14.4微幅上升至15.0。

在房屋交易調查方面，賣房意願指數從2月的-3.1上升至-1.3，是2014年10月以來新高，近期房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

在總體經濟部分，82%民眾預期2022年經濟成長在2%以上，物價感受指數從2月91.9走升至93.3，創下2012年6月以來新高。

時事題部分，調查詢問民眾對未來1年物價水準與通貨膨脹率預期，跟去年9月調查結果比較，逾9成民眾認為未來1年物價水準會上漲，較上次調查增加6.6個百分點；6.9%民眾預期未來1年物價水準不變，較上次調查減少5.4個百分點。整體來看，民眾認為未來1年物價水準會上漲的比例較上次調查增加。

至於民眾對1年後的通貨膨脹率看法，47.5%的民眾預期1年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查大幅增加12.1個百分點；認為通膨落在0到2%區間的比例為47.3%，較前次調查減少11個百分點，整體來看，預期1年後通膨高於2%的民眾比例有所提升。

國泰金表示，本次調查期間為3月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收2萬540份有效填答問卷。（編輯：趙蔚蘭）1110321