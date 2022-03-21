金融業防大股東干政 黃天牧：請公會研擬自律規範

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（中央社記者謝方娪台北21日電）防金融業大股東過度干涉公司經營決策，金管會要畫紅線。金管會主委黃天牧說，目前已請銀行公會研議訂定自律規範，至於修法層面思考要更廣泛，必須先進行研究。

新光金創辦人、大股東吳東進過度干涉公司經營決策，使新光金吃下大罰單，金管會因此研擬從自律規範和正式法律防堵大股東過度干政。金融業密切關注，金管會未來會考量大股東過問公司的「頻率」還是「範圍」，來明確畫出紅線。

黃天牧今天在立法院財委會前接受媒體聯訪時指出，大股東有投資公司，進行適度關心是應該的，但國外和國內情況不太一樣，如國外大股東不會干涉日常運作，國內在公司治理上面要如何做，還沒有公認的方法，目前銀行局已請銀行公會從自律角度訂定規範，由於法律限制要思考更廣泛，還要先進行研究。

金管會未來是否會明確表達希望大股東不要干涉公司日常經營、經營階層改派或投資決策，黃天牧說，大股東應該一定程度關心公司營運，但不能架空現有負責人機制，未來規範要怎麼做，會衡酌台灣國情，和銀行公會討論並進行相關研究。

黃天牧表示，理論上這件事是公司文化和公司治理的問題，走到最後才是法律規範層面，因此銀行局先從銀行公會研擬自律規範著手，至於修法部分如何處理，會再進行研究。

外界關注金融業未來若違反自律規範，是否可能被罰款，黃天牧強調，一個金融機構被信任、被尊重的價值，應比罰不罰更重要。（編輯：張均懋）1110321