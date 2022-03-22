潘思亮：零售餐飲職缺7搶1 籲政府開放服務業外勞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北22日電）台灣面臨人才危機，晶華酒店集團董事長潘思亮認為，服務業應比照製造業，開放補充外勞，高中階本地人力資源才能往上升級，強調人才是「非常迫切的國安危機」。

工商協進會今天舉行70周年慶前瞻論壇第2場活動，主題為「未來產業發展之人才需求與政策設計」。

潘思亮會前接受媒體訪問時表示，飯店是人力密集產業，人才將是台灣最嚴重的國安問題，不只經濟、商業層面，國防、教育各方面都有深刻影響，根據統計，台灣是全世界最缺人才之處，超過日本、韓國，達到負值1.5%，以服務、零售、餐飲來看，職缺比是7比1，無疑是最迫切的問題。

有鑑於此，潘思亮認為，服務業應比照製造業，開放補充外勞，如此高中階本地人力資源才能往上升級。

潘思亮指出，台灣目前以防疫為重，「觀光業所需要做的犧牲是ok的」，隨政府已慢慢開始開放國際商務簽證，這攸關台灣發展與成長，建議政府可以開始恢復疫情前針對部分國家的免簽措施，但來台仍須隔離，「等於把免簽和防疫脫鉤」，否則外國朋友申請簽證曠日費時。

針對台北六福萬怡酒店宣布4月18日起由防疫旅館回歸觀光旅館行列，潘思亮表示，「這是自然的」，因防疫旅館市場已慢慢不見；媒體追問旗下捷絲旅跟進與否，他則說，依照市場需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣面臨龐大人力缺口，潘思亮會後座談時表示，建議政府盡快開放外勞給服務業，因製造業外勞政策行之有年，對台灣絕對利多於弊，也有經驗面對可能弊端。他提到，不少鄰國、連日本都開始開放外勞，且日本早在幾年前就先開放外國學生5年學生簽證，5年後若無不良紀錄可申請永久居留。

他指出，人力結構是一座金字塔，若只有高中階人力，沒有基層人力來打基礎，做基本服務業工作，「這金字塔可能只有一半」，國內產業也無法升級，因此呼籲政府盡快開放外勞，或許從觀光業開始，重申「這是非常迫切國安危機」。（編輯：潘羿菁）1110322