加拿大廠商16年前赴台採購 愛上台灣工具機

（中央社記者程愛芬溫哥華22日專電）台灣工具機產業在疫情下仍有亮麗出口成績，和台灣有生意往來的加拿大工具廠商表示，台灣工具機性價比遠勝於其他國家產品，他16年前用過台灣工具機之後，就成了忠實買主。

位於加拿大西部薩克其萬省（Saskatchewan）的克羅埃西亞工業公司（Croatia Industries）是一家歷史超過45年的工業公司，服務覆蓋多元，包括：車床、銑床、焊接、液壓、鑄件和各類機械的拆卸維修等，為配合各類業務需求，公司需要在世界各地尋找合適的工具機供應商。

克羅埃西亞工業公司董事長塞納科（Ken Cenaiko）接受中央社電話訪問時表示，早年他不太認識台灣的產品，因為他進口了不少所謂「美國製造」（Made in USA）的工具機，卻發現這些工具機的製造鑄件其實來自台灣，只是在美國進行最後的組裝或是加入電腦操控程序，讓他動了「去台灣看看吧」的念頭，於是16年前第一次赴台參加了台灣國際工具機展。

塞納科說，購買並使用過台灣的工具機後，發現台灣工具機產業優勢是其他國家難以比拚的。「首先吸引我的當然是價格，但我本以為價格便宜的東西，品質會普通，卻萬萬沒想到品質出奇地好，於是當公司有需要時，我第一個想到的就是台灣工具機。而且台灣有很完整的工具機產業聚落，尋找任何相關商品和技術都不是問題。」

「我每兩年都會到台灣參加工具機展，不僅是買工具機，也尋找一些零件商，還能和當地廠商交流一些新的科技知識，每一次都有很大收穫。兩年一度台灣之旅，成了我經商生涯中很重要的『探險尋寶』行程。」

塞納科上一次是在2019年到台灣，當時還介紹了另外一家加拿大工業廠商老闆一起訪台，同樣滿載而歸。

塞科納高度讚揚台灣的年度國際工具機展。「我去過包括中國、南韓等不少國家舉辦的產業展覽活動，覺得到台灣的行程是最舒服的。第一是在台灣交通運輸無障礙，不僅捷運和公車網絡系統便捷，且都配有清晰的英語指引，令外國人士感到自在。第二是展覽會場安排最妥當，會場每一個服務人員都很專業，溝通毫無障礙，我有任何疑問都能獲得即時解答。」

他說，很可惜因為疫情的關係，這兩年只能瀏覽一下線上的工具機展覽活動，希望隨著疫情好轉，台灣能開放國外旅遊，好令他明年再度踏上寶島台灣。

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溫哥華台灣貿易中心主任陳建坤表示：「台灣工具機產業擁有完整的上中下游產業聚落，現在更重視所謂的『智慧製造』路線，走向更高端、更精密的產品，因此能在國際市場上披荊斬棘，不僅在廣大開發中國家市場上受歡迎，在加拿大、美國、歐洲等已開發國家市場上同樣有強大競爭力。」

陳建坤說，剛落幕的2022年台灣國際工具機展覽，台貿中心也協助不少加拿大潛在買家上線瀏覽和洽談，隨著疫情轉好、國境開放，相信會有更多國外買主親赴台灣洽購工具機。（編輯：林憬屏）1110323

克羅埃西亞工業公司董事長塞納科16年前赴台採購，就愛上台灣工具機，公司內多種工具機是「台灣製造」。（克羅埃西亞公司提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年3月23日