板橋陽明街基站故障 中華電：暫恢復3G、4G涵蓋

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（中央社記者江明晏台北23日電）涵蓋板橋陽明街的共構基地台故障，附近用戶21日起出現手機上網斷線狀況，中華電表示，已於今天上午11時30分，以臨時電方式先提供3G、4G涵蓋，但因臨時電容量因素，無法同時恢復5G服務。

民眾回報，21日晚間11時過後，在新北板橋新埔站旁，只要走到致理科大附近，手機網路就會出現塞車或斷線等狀況。中華電信客服對民眾表示，附近兩個基地台故障，有需要網路的話，可以到門市免費使用網路。

在地的民進黨立委張宏陸也接到相關陳情。據指出，涵蓋板橋陽明街共構基地台電力總開關故障，但電力總開關維修將影響業主大樓電梯運作，經多次協調業主仍堅持4月7日電梯廠商保養電梯時，才可關閉電源進行維修。

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對此，中華電信表示，涵蓋板橋陽明街的基地台已於今天上午11時30分，以臨時電方式先提供3G、4G涵蓋，目前板橋陽明街週邊的3G與4G行動服務應已恢復正常。但因臨時電的容量因素，本次無法同時恢復5G服務，後續將繼續處理電力供應問題。

由於該基地台為共構，其他電信業者則表示，該站因電力問題出現障礙，但基地台所在的大樓業主堅持要等電梯維修斷電才讓廠商維修，因此只能緊急以發電機供電維持運作，夜間因擔心會噪音影響附近民眾而中斷發電機供電，今天上午派員緊急搶修後復站，目前已恢復該區服務。（編輯：楊凱翔）1110323