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機械公會：海運運費暴漲暴利 超額獲利應返還全民

2022/3/24 16:21
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（中央社記者鍾榮峰台中24日電）台灣機械公會理事長魏燦文今天建議，台灣輸送電力品質需要檢討，政府可考量電業自由化和民營化方向；政府應重視調查海運運費暴漲暴利的問題，防止業者哄抬運費，若海運業者超額獲利，應該返還給全民。

台灣機械工業同業公會今天下午在台中舉行會員代表大會，談到303全台大停電，魏燦文接受媒體採訪表示，台灣輸送電力品質需要檢討，政府應要重視，在智慧製造趨勢下，在可控範圍內、人為疏失應避免；他建議，政府應擴展多樣性電源，也可考量電業自由化和民營化的方向，「獨占就會有很多毛病」。

談到能源政策，魏燦文指出，應該支持政府公共政策對的決定，提出改善的意見，不是只顧反對。

談到原物料和海運貨櫃費用大漲，魏燦文說，原物料價格上漲是供需問題，但是海運費用不斷飆漲，「這樣合理嗎？」

他建議，政府應該要重視調查海運運費暴漲暴利的問題，若海運業者超額獲利，應該返還給全民，防止業者哄抬海運運費。

談到日圓近日貶值是否影響台灣機械業，魏燦文指出，業者還是要把機械產品性價比提升，打造有利潤的設備產品，擴大賣方市場利基，台灣廠商目標不是賣便宜的機器設備，而是開創具有獨占性、開創性、有附加價值的設備，提高售價和競爭力，創造更多利潤。

對於新台幣兌美元匯率近日趨貶，魏燦文說，「這只是把以前業者遭受的匯損還一點回來而已」，他表示，新台幣匯率應該要回到32元區間，至少30元才合理。

魏燦文以自身鳳記國際機械為例，去年公司營收約3000萬美元，匯兌損失就有新台幣6000萬元，今年1月仍有匯損，預估2月回復正常。

他說，原本在COVID-19疫情影響下，原物料與航運成本已居高不下，近日俄烏戰爭引起的原物料供應鏈危機，已逐漸發生，雖然新台幣匯率受美元轉強影響，近期回貶至28.5元區間，但未來通貨膨脹疑慮與國際情勢不明，希望業者在報價、接單與交貨時務必審慎評估考量。（編輯：楊凱翔）1110324

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