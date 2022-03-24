更多編輯台推薦新聞：
專訪／華裔醫生選菲律賓副總統 臉書擁1600萬粉絲盼助窮人就醫
國際

專訪／華裔醫生選菲律賓副總統 臉書擁1600萬粉絲盼助窮人就醫

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

助中小企業部署ESG 聯輔基金會全台舉辦7場講座

2022/3/24 21:41（3/24 22:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯輔基金會舉辦ESG座談會，引領企業規劃永續發展策略。（聯輔基金會提供）中央社記者梁珮綺傳真 111年3月24日
聯輔基金會舉辦ESG座談會，引領企業規劃永續發展策略。（聯輔基金會提供）中央社記者梁珮綺傳真 111年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北24日電）ESG（環境、社會、公司治理）國際浪潮來襲，台灣中小企業聯合輔導基金會今天舉辦座談會，邀請專家學者、企業進行經驗分享，聯輔基金會總經理吳群隆表示，台灣廠商應以2050年淨零排放為目標，勢必要加速轉型。

聯輔基金會與華南銀行今天共同舉辦「2022超前部署中小企業ESG」座談會，邀請產業財經專家與ESG永續經營等單位代表、企業主參與討論，分享實際經驗以及國內補助措施，助中小企業了解國際趨勢，將ESG落實到企業經營策略與品牌經營。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠致詞時表示，ESG是一樁投資，隨著近年各國致力推展ESG，台灣也將綠色治理與永續計畫放入藍圖，協助中小企業超前部署。

吳群隆勉勵中小企業以2050年淨零排放為目標，台灣轉型勢必加速，加上台灣以出口為主，在全球重視ESG的趨勢下，關稅等貿易議題與中小企業息息相關。

為讓更多中小企業了解ESG運作模式，聯輔基金會與全台7家公股銀行攜手，22日至30日在全台舉辦7場講座。

聯輔基金會成立至今已滿40週年，協助中小企業度過各種難關，服務項目包括融資診斷、經營管理、消費者債務協助、帳務查核。此外，也協助工業局產業升級創新平台補助案以及境外資金匯回投資產業諮詢案。（編輯：潘羿菁）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族