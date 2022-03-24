助中小企業部署ESG 聯輔基金會全台舉辦7場講座

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）ESG（環境、社會、公司治理）國際浪潮來襲，台灣中小企業聯合輔導基金會今天舉辦座談會，邀請專家學者、企業進行經驗分享，聯輔基金會總經理吳群隆表示，台灣廠商應以2050年淨零排放為目標，勢必要加速轉型。

聯輔基金會與華南銀行今天共同舉辦「2022超前部署中小企業ESG」座談會，邀請產業財經專家與ESG永續經營等單位代表、企業主參與討論，分享實際經驗以及國內補助措施，助中小企業了解國際趨勢，將ESG落實到企業經營策略與品牌經營。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠致詞時表示，ESG是一樁投資，隨著近年各國致力推展ESG，台灣也將綠色治理與永續計畫放入藍圖，協助中小企業超前部署。

吳群隆勉勵中小企業以2050年淨零排放為目標，台灣轉型勢必加速，加上台灣以出口為主，在全球重視ESG的趨勢下，關稅等貿易議題與中小企業息息相關。

為讓更多中小企業了解ESG運作模式，聯輔基金會與全台7家公股銀行攜手，22日至30日在全台舉辦7場講座。

聯輔基金會成立至今已滿40週年，協助中小企業度過各種難關，服務項目包括融資診斷、經營管理、消費者債務協助、帳務查核。此外，也協助工業局產業升級創新平台補助案以及境外資金匯回投資產業諮詢案。（編輯：潘羿菁）1110324