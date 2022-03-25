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技嘉擴大徵才釋出18職缺 擬招募50至80人

2022/3/25 11:44
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（中央社記者吳家豪台北25日電）板卡廠技嘉去年三率三升，大賺2個股本，今天宣布擴大徵才計畫；技嘉向中央社記者表示，今年釋出研發、產品管理、行銷、業務、設計等18個職缺，預計招募50到80人。

技嘉透過新聞稿說明，員工除了每年固定調薪之外，還提供獎金制度，並提升包含生育、旅遊及員購等津貼補助，另實施彈性上下班、多元社團與內部員工電競比賽等措施和活動。

因宅經濟推升主機板與顯示卡需求，技嘉2021全年合併營收達新台幣1219.05億元，年增44%；稅後淨利133.38億元，年增2.05倍；每股盈餘21.01元。技嘉擬配發現金股利每股12元，以24日收盤價129.5元計算，殖利率約9.27%。

技嘉另於今年3月11日董事會決議通過，擬將近年成長快速的伺服器業務所屬的網通事業群，以分割方式移轉至技嘉100%持有子公司技鋼科技。

法人分析，今年第1季主機板需求持穩、繪圖處理器供應量增帶動顯示卡出貨向上，且部分需求遞延至今年第1季出貨，預估技嘉第1季營收將季增1成。

法人指出，今年上半年顯示卡需求由加密貨幣挖擴轉至遊戲用途，預期上半年顯示卡市場仍將供不應求，但供需缺口進一步縮小當中，下半年需求變化尚待觀察。（編輯：趙蔚蘭）1110325

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