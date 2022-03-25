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不友善國家買俄天然氣要用盧布 中油：沒收到通知

2022/3/25 12:48
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（中央社記者曾智怡台北25日電）能源大國俄羅斯宣布「不友善國家」買天然氣需用盧布，外界關注台灣供氣是否受影響。中油指出，與俄國合約3月屆期，最後一船天然氣正開往台灣，進度如常，目前也未接到交易貨幣改變通知。

另外，作為全球原油運輸命脈的蘇伊士運河過路費將調漲，海運價格恐進一步推高，中油表示，台灣能源進口大多是經過荷姆茲海峽，因此並無影響。

俄羅斯總統蒲亭昨天宣布，「不友善國家」購買俄國天然氣時，要轉為用俄羅斯盧布付款，由於台灣名列不友善國家地區名單，去年近10%的進口天然氣來自俄國，外界關注台灣供氣是否受到干擾。

中油發言人張瑞宗告訴中央社記者，中油和俄國天然氣合約3月到期，現在只剩3月最後一船待交貨，已裝船、正往台灣行駛途中，進度如常；合約也明確規範交易方式是以美元支付，截至目前還沒接到改變通知。

至於替代供貨來源，張瑞宗說，年初皆已規劃盤點，且天然氣期約占約70%，現貨截至5月船期已定，「今年穩定供應沒問題」，會隨時注意國際狀況滾動因應。

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另一方面，埃及宣布調漲蘇伊士運河過路費，漲幅最高10%，預計自5月1日生效；國內運輸業者坦言，船公司確實有通知運費會上漲。對此，張瑞宗表示，中東原油經蘇伊士運河多運至歐洲，要運來亞洲國家，大部分都是經過荷姆茲海峽，換言之，此不會對中油原油、天然氣進口產生成本影響。

荷姆茲海峽是連接波斯灣和印度洋的海峽，也是唯一一個進入波斯灣的水道，海峽的北岸是伊朗；世界上1/3的液化天然氣和近20%的全球石油會通過此處，使其成為國際貿易的重要戰略位置。（編輯：張均懋）1110325

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