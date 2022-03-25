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新台幣連5貶 收28.613元創近2週新低

2022/3/25 18:19
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）外資匯出不停歇，新台幣匯率持續走貶，今天收盤收28.613元，貶1.1分，連續5個交易日貶值，下探近2週新低，台北及元太外匯市場總成交金額11.8億美元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.53角或0.88%，週線由升轉貶。

台股今天震盪走跌，航運和金融回檔，電子撐盤，台積電擺尾，終場大盤收在17676.95點，下跌22.11點，守住5日線約17645點。

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外匯交易員分析，美國聯準會（Fed）啟動升息循環，加速資金回防美元，在外資持續匯出之下，台灣股匯市均陷入震盪整理；新台幣匯率又因出口商惜售心態濃厚，貶值壓力較重，今天開盤價為28.62元，最高28.60元、最低28.635元。

時序接近月底，外匯交易員表示，出口商有拋匯的實質需求，下週應會陸續進場，可稍稍緩和貶勢，但受到強勢美元影響，短線新台幣仍將偏弱整理。（編輯：楊蘭軒）1110325

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