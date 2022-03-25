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福貞-KY去年每股賺2.22元 創5年來新高

2022/3/25 21:28
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（中央社記者潘智義台北25日電）馬口鐵、鋁罐製造廠商福貞-KY今天公布2021年財報，稅後淨利3.9億元，較2020年同期成長480.77%，每股稅後盈餘（EPS）為2.22元，創5年來新高。

福貞-KY董事會也通過2021年度盈餘分配案，將配發現金股利每股0.4元；以福貞-KY的3月25日收盤價16.85元計算，現金殖利率為2.37%。

福貞-KY統計，2021年合併營收78.15億元，為8年來新高，年增34.91%；營業利益2億元，較2020年成長46.46%。

福貞-KY透過新聞稿說明，2021年獲利成長表現大幅超越同期營收的年增幅，主因為經濟規模效益使營業費用率下降，以及購併新竹廠取得業外利益。

另外，福貞-KY的2021年毛利率10.33%，受原物料上漲影響而較2020年減少，營益率2.56%與淨利率4.99%則比2020年度揚升。

福貞-KY說明，2022年在併入新竹廠及中國持續有新產能挹注下，營收規模可望突破百億元，中國啤酒罐化率拉高會是主要的成長動能。（編輯：楊蘭軒）1110325

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