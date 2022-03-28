崇越電：訂單看到第3季 上海分區封控恐影響運輸

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（中央社記者吳家豪台北28日電）特用化學材料通路商崇越電通今天召開法人說明會指出，上海實施分區封控，恐影響運輸及出貨，但訂單能見度已看到第3季；預期今年上半年矽利光市場仍易漲難跌，將布局電動車元件、新興消費電子產品等領域。

崇越電主要業務為代理銷售台灣及日本信越化學工業株式會社所生產的矽利光產品，2021年度合併營收達新台幣94.34億元，年增19.23%；歸屬母公司稅後淨利5.95億元，年增51.02%；每股稅後盈餘（EPS）8.04元。董事會預計每股將配發現金股利6元，配發率約75%。

崇越電財務長吳坤明接受中央社記者採訪指出，上海展開分區封控，目前訂單無虞，須觀察當地運輸狀況，還不確定受影響程度。

崇越電董事長潘振成在法說會上表示，2021年全球持續面臨海空運量能不足與塞港問題，歐美進口原料交期長，原物材料供應不足，特別是礦產受限於中國限電與碳中和議題；但崇越電透過日本、中國、台灣、泰國等現地供應原料，交期相當短。

展望今年上半年，潘振成表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，供應鏈延續去年狀況，矽利光市場預計依舊「易漲難跌」，但也需留意疫情以外新增變數，包括全球潛在通膨、地緣政治衝突、中國房地產供應變化等。

崇越電今年布局方向之一是電動車，潘振成說，電動車引擎控制單元（ECU）、動力控制單元（PCU）等元件隨著數位化程度越高，要求體積越小、功率越大，加上車輛行駛震動信賴性與戶外使用耐溫耐候需求，矽利光導熱與接著的被應用車型越來越多。

另一個布局方向是新興消費電子產品，例如穿戴裝置遊戲機、虛擬實境（VR）元宇宙等各項電子商品，因矽利光對人體皮膚較其他材料溫和，廣泛被導入。（編輯：楊凱翔）1110328