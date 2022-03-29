穩懋：產能利用率拉升低於預期 首季毛利率遇壓力

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，首季營收維持季減2成預估，但4月及5月需求相對弱，產能利用率提升低於預期，坦承達成原先預估第1季單季毛利率約mid-thirties（35%）水準有壓力。

穩懋今天下午參加櫃買中心業績發表會，陳舜平表示，第1季營收季減low-twenties百分比（約21%至23%）的預期不變，目前看來4月及5月需求仍弱，產能利用率提升比預期低，第1季毛利率要達成原估的35%水準有壓力。由於手機相關產品每個月變化都很大，能見度還無法看到完整一季，至於毛利率多少，將待4月法說會時公布。

針對外媒報導，蘋果於3月上旬推出升級支援5G的新款平價機款iPhone SE，受到俄烏戰爭及通膨衝擊消費市場，市場需求不振，下修下一季的出貨量約200萬支到300萬支，穩懋則表示，目前客戶拉貨正常。

穩懋表示，2022年4G、5G並存，5G手機滲透率今年預計從去年10%進一步達到50%，預期5G發展還可以有多年光景；包括5GCellular PA及Infra.（基礎建設）產品都還有成長空間。

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WiFi方面，目前規格從WiFi 5到WiFi 6 & 6E，尤其是6E，高效能、高線性度的要求對穩懋砷化鎵製程具優勢，頻段增加對晶圓的需求也跟著增加。

在產能部份，穩懋今年持續進行擴產，晶圓C廠無塵室擴充預計上半年完工，新產能將於第3季左右開出，今年目標產能4萬1000片，新增約3000片到5000片產能；南科高雄園區路竹廠第一棟晶圓廠目前以土建為主，預計2023年第2季無塵室完工，2024年年底前加入量產。（編輯：潘羿菁）1110329