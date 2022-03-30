台固等7系統送件 華視新聞52頻道市占將升至72%

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（中央社記者蘇思云台北30日電）NCC今天表示，最近收到台固5系統、大新店民主、屏南，共7系統新送件華視新聞資訊台遞補52台，加上先前已經遞件的凱擘12系統，若後續都審查通過，華視在52台整體市占率有望達72.77%。

華視新聞資訊台目前在有線電視52頻道的市占率為39.58%，收看戶數總計為187.6萬戶。

NCC今天召開例行記者會，NCC官員表示，凱擘上週申請華視新聞資訊台遞補52頻道。最近台固先撤件原本台視的移頻申請案，改送華視新聞資訊台遞補，大新店民主、屏南也送件華視新聞資訊台，7系統約61.4萬戶。

如果後續這些系統的移頻案都通過，意味華視新聞資訊台在52台的整體市占率有望達72.77%，收看戶數約344.9萬戶。

根據NCC資料，全台64系統中，目前有45系統以華視新聞資訊台遞補52台；另外，洄瀾、北都數位等10系統則送件台視遞補，NCC去年5月審查後，至今尚未第2次排案審查；其餘還有9系統尚未送件。（編輯：黃國倫）1110330