研調：俄烏戰事加通膨 電競液晶顯示器出貨成長放緩

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（中央社記者潘智義台北31日電）研調機構集邦科技今天表示，受俄烏戰爭及高通膨影響，預估2022年電競液晶顯示器（Monitor）出貨量約2610萬台，年增率14%，成長動能將減緩。

集邦（TrendForce）今天公布最新調查顯示，儘管面板和零組件長短料供應問題，以及宅經濟效應減退等因素，影響2021年電競液晶顯示器（刷新率100Hz以上）出貨量，但第4季多數品牌針對電競產品採取積極降價促銷衝量的策略，仍成功拉抬2021年電競液晶顯示器出貨量至2280萬台，年增24%。

不過，2022年電競液晶顯示器成長動能將減緩，除了出貨基期已高，最大變因仍是俄烏戰爭的影響，若戰事持續將會衝擊歐洲市場需求，進而影響電競相關產品出貨表現。

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另一方面，俄烏戰事引發原油、金屬、大宗農作物價格高漲，讓原本升高的通膨壓力驟增，因此集邦保守預估2022年電競液晶顯示器出貨量為2610萬台，年成長14%。

從產品類型來看，集邦解釋，2021年平面電競液晶顯示器市占率達59%，正式超越曲面的41%。主要是去年在三星顯示器（SDC）淡出供應行列的情況下，曲面面板供應短缺，漲價幅度因此上升；加上平面高階寬螢幕電競產品供給持續增加，使得曲面面板市場競爭力下滑。（編輯：楊蘭軒）1110331