併新光金有譜？ 台新金：若有機會合作是好事

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（中央社記者謝方娪台北31日電）市場傳出新光金董事會擬討論和台新金合併議題，台新金表示事前不知情，截至目前也未收到正式評估邀請；同為泛新光集團，這次若有機會能合作是好事，若收到邀約會以正面態度評估。

新光金內部人士向媒體爆料，新光金近日舉行董事會，有董事臨時動議提出成立小組研究與台新金合併，因在場董事無人反對，將列入下次董事會正式議案討論。

台新金今天下午回應「事先並不知情」，截至目前台新金未收到正式評估邀請，後續若收到邀約，台新金會以正面開放態度進行評估。

台新金指出，台新和新光都是泛新光集團公司，「本來幾年前談過此事，這次大家若有機會能一起合作努力看看，也是一件好的事情」。

新光金代理發言人呂雅茹稍早受訪表示，董事會討論內容不對外說明，如果董事會決議有需要對外公告事項，就會依規定公告，一切以公開資訊觀測站資訊為準。

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2021年度新光金總資產規模達新台幣4.65兆元，為上市櫃金控前4強，台新金總資產規模2.51兆元，居金控第12名，若單就兩家總資產合併計算，將超越中信金，總資產僅次於金控雙雄的國泰金與富邦金。

新光集團創辦人吳火獅長子吳東進和三子吳東亮分別為新光金前董事長及台新金現任董事長，市場過去也曾多次傳出新光集團吳家兄弟檔主導的金控要合併的傳聞。（編輯：潘羿菁）1110331