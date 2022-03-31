外資買超24.68億元 加碼金融砍電子

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（中央社記者張建中台北31日電）台股今天量縮震盪收低，指數終場收在17693.47點，下跌47.09點。三大法人合計買超新台幣19.11億元；外資買超24.68億元，其中以金融股居多，賣超則以電子股為主。

隨著電子股走弱，台股今天震盪收低，終場收在17693.47點，失守17700點關卡，下跌47.09點，成交值新台幣2270.5億元。台股3月小漲41.29點，累計今年第1季下挫525.37點。

外資及陸資今天買超24.68億元，自營商賣超10.64億元，投信買超5.07億元；三大法人合計買超19.11億元。

根據台灣證券交易所資料，外資買超前10名個股以金融族群為主，包括台新金、中信金、開發金、新光金、第一金及兆豐金，共6名。

在外資大舉買超推升下，台新金與中信金等股價同步走揚，整體金融類股指數上漲0.95%，為盤面表現最強勢的類股。

外資其餘買超前10名還有元大台灣50反1、華新、中鋼及長榮航。

隨著科技產業景氣雜音浮現，外資賣超前10名以電子股為最大宗，有聯電、群創、強茂、廣達、仁寶、誠美材、華邦電、英業達及聯發科，非電子股僅中興電1檔。

分析師王兆立表示，目前包括俄烏戰爭、通膨、美國升息、縮表及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等變數皆未消除，上檔17894點季線反壓沉重，預期台股短期將維持箱型整理格局。（編輯：楊蘭軒）1110331