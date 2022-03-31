台股首季跌525點 法人：變數多短期箱型整理

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（中央社記者張建中台北31日電）台股今天震盪收低，收在17693.47點，下跌47.09點。台股3月小漲41.29點，累計今年第1季下挫525.37點。法人預期，台股上檔反壓重，且變數多，短期可能箱型整理。

隨著電子股走弱，台股量縮震盪收低，指數終場失守17700點關卡，收在17693.47點，下跌47.09點，成交值新台幣2270.5億元，創2020年12月28日以來新低量。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，觀察台股成交值萎縮，市場觀望氣氛濃厚，主要是台股指數反彈已逼近先前的盤整區，且長假即將來臨，影響多方追價意願。

此外，俄烏戰爭的變數沒有化解，黃國偉說，近來產業景氣雜音又陸續浮現，基本面出現變數，都是市場趨於謹慎保守的原因。

據證交所資料統計，外資3月賣超台股金額擴大至2639億元，累計今年前3月共賣超4590億元。黃國偉表示，觀察外資近日期指淨空單降至不到1萬口，外資後續的賣壓不排除有機會減輕。

分析師王兆立說，外資的操作還是與美股連動，若未來美股走跌，外資對台股還是可能偏空操作，而俄烏局勢又是影響美股後市的關鍵，是重要觀察指標。

隨著時序逐漸步入股東會前融券回補旺季，黃國偉表示，據統計至3月30日融券餘額已降至24萬餘張，較3月1日的44萬餘張少了超過20萬張，減幅逾4成，預期融券回補對大盤的支撐力道應已有限。

新台幣兌美元今天收在28.622元，貶值4.2分，累計第1季貶值9.32角或3.36%，黃國偉說，出口導向的企業第1季應可受惠匯兌收益，只是新台幣貶值恐對市場資金面不利，相關影響也應留意。

王兆立表示，目前俄烏局勢詭譎多變，結果如何難以預料，此外，通膨、美國升息、縮表及疫情等變數也尚未消除，預期台股短期將維持箱型整理格局，投資人不宜追高殺低。（編輯：楊蘭軒）1110331