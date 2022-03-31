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林一泓涉內線交易改判6年 歐買尬：無參與經營決策

2022/3/31 21:19
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（中央社記者吳家豪台北31日電）歐付寶公司董事長林一泓被控任茂為歐買尬董事長時，涉及內線交易，二審改判刑6年。歐買尬今天表示，林一泓已非董事長，無參與日常經營決策，對公司財務業務無影響；歐付寶指出，公司營運正常。

二審的新聞資料指出，林一泓於民國101年7月25日至101年7月31日間某日實際知悉重大利空消息，並明知在消息未公開前或公開後18小時內不得自行或以他人名義買入或賣出歐買尬公司股票，卻仍以網路下單及他人名義證券帳戶賣出歐買尬股票，他的行為符合內線交易罪構成要件，規避損失逾新台幣6000萬元。

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歐買尬發布重大訊息說明，林一泓於108年6月18日後已非歐買尬董事長，目前僅為歐買尬1席法人董事睿智恩股份有限公司負責人，且未擔任歐買尬內部其他職務，故並無參與日常經營決策，本案件判決結果僅止於林一泓本人，對歐買尬財務業務並無影響。

歐付寶表示，林一泓案件所涉非屬歐付寶業務，歐付寶也依電子支付機構相關法令及範圍申報程序及其他應遵循事項，主動通報金融監督管理委員會及中央銀行等權責單位。公司營運正常，對財務業務並無重大影響。（編輯：潘羿菁）1110331

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