台巴經濟合作會議 簽2項MOU、1份LOI

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台灣與巴拉圭今天召開第21屆經濟合作會議，會中簽署2項MOU及1份產業政策合作意向書（LOI），未來台灣將協助巴國強化非洲豬瘟邊境管制能力、建構檢驗效能，也將持續推動貿易合作。

第21屆台巴經濟合作會議今天在台北舉行，由經濟部長王美花、巴拉圭工商部長賈斯狄優尼（Luis Castiglioni）共同主持，雙方在會中簽署非洲豬瘟（ASF）診斷技術及人員培訓及投資暨出口推廣合作瞭解備忘錄（MOU）、產業政策合作意向書（LOI）。

根據MOU及LOI內容，台灣將協助強化巴國非洲豬瘟的邊境管制能力，並建構檢驗效能，也將持續推動貿易相關合作、協助巴國經濟與產業現況調查，為巴國精進產業發展政策提出方向與建議。

王美花致詞時表示，巴拉圭是台灣在南美洲堅定的邦交國，台灣長期藉由台巴會議推動雙邊經貿合作計畫，在疫情嚴峻時刻舉行經濟合作會議具有重大意義。

王美花進一步表示，科技人才的培育有助巴國產業發展，且巴國具有豐沛的水力及電力資源，台巴雙邊可深入探討在該領域合作契機。

數據顯示，台灣與巴拉圭貿易總額持續增長，去年台灣躍升為巴拉圭牛肉出口第三大市場，出口金額高達1億6000萬美元，而巴國豐富多樣的農牧產品及深具潛力的加工出口產業，也與台灣產業發展互補。

賈斯狄優尼致詞時表示，台巴經濟合作會議從1971年舉行以來，已舉辦21屆，是雙邊合作與交流的重要平台，盼雙邊持續深化經貿合作。（編輯：林興盟）1110331