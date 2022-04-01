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外資匯出 新台幣連2貶收28.705元

2022/4/1 18:07
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（中央社記者蘇思云台北1日電）烏俄戰事局勢膠著，美股重挫、台股連帶下跌，外資今天持續匯出，新台幣兌美元今天收盤收28.705元，貶值8.3分，是連續第2個交易日走貶，台北及元太外匯市場總成交金額16.125億美元。

市場憂心俄羅斯入侵烏克蘭的戰事發展及其引發的物價上漲效應，美股應聲重挫，台股今天早盤一度大跌逾200點，最後收在17625.59點，下跌67.88點。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超97.51億元。

外匯交易員表示，避險情緒再度升溫，外資台股賣超且在匯市持續匯出，新台幣全天都呈現疲軟狀態；新台幣兌美元今天開盤價為28.65元，最高28.65元、最低28.72元，最後收在28.705元，貶值8.3分，連2天貶值。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值9.2分或0.32%，週線連2貶。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）態度放鷹，台灣升息節奏若相對沒那麼快，可能影響資金移動，預料新台幣短期仍會呈現震盪整理格局。

根據中央銀行統計，美元指數今天升值0.62%，非美貨幣則全數走軟，歐元、日圓分別重貶0.88%與0.81%，新台幣今天貶值0.29%，韓元、新加坡幣貶幅都是0.28%，人民幣則走貶0.25%。（編輯：楊蘭軒）1110401

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