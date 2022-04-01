SCFI連11跌 貨攬業估上海解封後有望看漲

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（中央社記者賴言曦台北1日電）上海航運交易所今天發布新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為4348.71點，週跌85.36點，跌幅1.9%，連11週走跌。但貨攬業者認為，待上海解封後預料會有大量急單需求，屆時運價有望上漲。

遠洋線方面，遠東至歐洲每20呎櫃（TEU）6425美元，較前一週下跌168美元，跌幅約2.5%；遠東到地中海每TEU為6839美元，較前一週下跌82美元，跌幅約1.2%。

遠東至美西每40呎櫃（FEU）7916美元，較前一週下跌44美元，跌幅約0.6%；遠東至美東每FEU至1萬395美元，較前一週下跌109美元，跌幅逾1%。

至於近洋線，遠東到日本關西、關東每TEU運價持平，分別是339美元、329美元。遠東至東南亞每TEU為1085美元，較前一週跌13美元，跌幅約1.2%；遠東至韓國每TEU為370美元，較前一週下跌4美元，跌幅逾1%。

貨攬業者認為，SCFI已連續11週呈現跌勢，但待上海解封後，預料會有大量急單需求，運價屆時有望上揚，且呈中長期趨勢。

上海港排行全球集裝箱吞吐量首位，然而上海近期爆發COVID-19本土疫情，官方在3月30日深夜發布，改採取「全域靜態管理」，另外還有全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔等綜合防控措施，希望盡早實現社會面清零。（編輯：楊凱翔）1110401