科學園區籌備辦公室成立 蘇貞昌：嘉義要起飛了

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）行政院長蘇貞昌今天參加南部科學園區嘉義園區籌備辦公室揭牌，他說園區下半年招商，明年4月公共工程與投資廠商廠房就要同步施工，未來產值400億、提供6000個就業機會，嘉義要起飛了。

南部科學園區管理局與嘉義縣政府今天下午在原台灣體育大學嘉義校區，舉辦「預見2025嘉義科學園區科技產業峰會論壇」與嘉義園區籌備辦公室的揭牌活動，蘇貞昌率行政院科技部長吳政忠、經濟部長王美花等內閣成員與嘉義縣長翁章梁等人一同參與揭牌。

蘇貞昌致詞時表示，以前說嘉義要設科學園區，都是選舉時拿出來講，選完就繼續努力，但這次不一樣，前年12月才講評估，去年9月就已指定設在太保，今年1月核定，今天就掛牌，下半年招商，明年4月公共工程與投資廠商的廠房就要同步施工。

蘇貞昌說，嘉義科學園區面積90公頃，中央投資新台幣70億元，未來產值400億，提供6000個就業機會，嘉義優秀的子弟得以回鄉，一起在此發展，嘉義真的要起飛了。

蘇貞昌強調，科學園區的設立比故宮南院影響還大，故宮南院是展出歷史文物帶來觀光客，但科學園區未來將引進智慧農業、智慧載具、精準健康及其他新興科技；總統蔡英文日前參加新北市嘉義同鄉會也指出，嘉義未來將成為台灣航太及無人機的發展重鎮。

蘇貞昌表示，為了吸引科技新貴來嘉義就業、組織家庭，也在科學園內籌備雙語學校，校地從原本規劃的6公頃提高為8公頃，由中央補助16億設置。

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嘉義「慢行無一定慢到」，蘇貞昌說，除科學園區，嘉義縣要的建設包括30~40處老人共餐的活動中心更新、10座危橋重建、糖鐵五分車連接嘉義高鐵站與故宮南院，台鐵鐵路高架化延伸到民雄，都由中央補助，嘉義將要大發展。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義縣也徵詢學界、產業界、研究機構等專家與前輩先進成立「嘉義縣科學園區諮詢委員會」，共同參與提供建議，吸引廠商進駐，他相信「農工大縣，正在實現」。（編輯：陳仁華）1110403

行政院長蘇貞昌（前）3日參加南部科學園區嘉義園區籌備辦公室揭牌致詞時說，嘉義園區未來產值達新台幣400億元，提供6000個就業機會，嘉義要起飛了。中央社記者蔡智明攝 111年4月3日