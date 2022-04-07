研調：需求疲弱 4、5月電視面板價格持續下探

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（中央社記者潘智義台北7日電）群智諮詢今天公布調查報告，在北美和中國等主力區域市場需求疲軟影響下，大尺寸電視備貨動力持續疲弱，預估4至5月面板價格將繼續下探，32、43吋電視面板報價都下跌。

群智諮詢公布調查顯示，4月上旬32吋電視面板由持平轉為下跌1美元，43吋下跌2美元，50吋下跌1美元，但55吋跌4美元，65吋更下跌7美元。

群智諮詢報告指出，4月上旬中小尺寸電視面板每片均價下跌1至2美元，大尺寸面板價格下跌5美元以上，跌勢較重；進入第2季，受通脹、戰爭和地緣政治等因素影響，拖累中小尺寸電視面板市場復甦。

群智諮詢認為，電視終端消費市場低迷，影響主流品牌採購策略進一步走向保守，市場備貨信心重建遭遇阻力。供應端在資訊電子需求回落及電視需求持續走弱影響下，面板廠力圖調整投片計畫，全球液晶電視面板供應量依然偏高。

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群智諮詢預期，32吋電視面板受終端需求疲軟影響，自4月價格將再次轉為下跌，預計5月價格續跌；43吋供需環境持續寬鬆，5月價格續跌，50吋在3月以前價格迅速下調，預計第2季價格逐漸趨於平穩。

另外，55吋部分，面板廠的價格策略較積極，預計4月價格維持下跌4美元，5月價格跌勢將收斂。更大尺寸方面，國際品牌採購需求減弱，預計自4月維持下跌5美元以上較大跌勢，但5月價格降幅將有所收窄。（編輯：張均懋）1110407