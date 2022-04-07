公股行庫挺ESG 拚年底前全數簽署赤道原則

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部國庫署今天發布公股金融事業落實ESG倡議情形，除第一銀行、兆豐銀與合庫金控已簽署赤道原則，其餘則將於今年底前全數完成。

財政部國庫署今天召開例行記者會，國庫署表示，永續發展為普世價值，金融監督管理委員會並將永續金融列為重要政策，財政部基於公股金融事業股權管理機關立場，督導公股行庫成立ESG（即環境、社會及公司治理）倡議平台，以推動相關作為。

針對公股金融事業推動ESG倡議情況，國庫署指出，第一商業銀行已率先於2020年12月21日簽署赤道原則，兆豐國際商業銀行也於2021年8月17日完成簽署；合作金庫金融控股股份有限公司更於今年3月30日正式簽署赤道原則，成為國內第一家以「金控層級」加入赤道原則協會的金融機構。

同時，國庫署表示，其餘公股金融事業持續規劃簽署赤道原則事宜，預計5、6月會再有公股銀行簽署赤道原則，且今年底前會全數完成簽署。

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此外，國庫署指出，公股金融事業多數也已成立ESG永續經營委員會、積極規劃簽署並導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構及辦理第三方查核驗證，同時強化綠色債券與綠色放款業務等。

根據國庫署統計，截至今年2月底，公股金融機構綠色債券已有33件、金額達290億元，綠色放款則超過2兆元，並期盼公股行庫繼續藉金融機構影響力，引導企業減碳轉型及重視ESG議題。（編輯：楊凱翔）1110407