國泰世華銀：第2季投資變數多 股債匯3方向建議

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（中央社記者蘇思云台北7日電）國泰世華銀行今天發布第2季投資研究報告，資本市場將迎來3大風險，給予投資人3個建議方向，包括布局美國的績優大型股、適當增持債券與把握日圓換匯甜蜜點。

國泰世華銀行表示，今年第2季投資環境充滿變數，面臨3大風險考驗。第一是俄烏戰事與國際經濟制裁讓通膨雪上加霜，也讓鎳、鋁、鈀等金屬原物料價格大漲。近期俄羅斯頻頻暗示未來該國能源和大宗商品出口，擬將以盧布計價，受到各界的關注。國泰世華銀行認為此舉仍難撼動美元領導地位，對全球經濟是否造成長遠影響則仍待觀察。

第二是停滯性通膨的陰影，1970年代曾發生停滯性通膨，代表通膨高漲而使得經濟走緩並呈現停滯，如今是否可能再次重演停滯性通膨仍無定論，不過，國泰世華銀認為，由於去年的高基期，今年經濟成長率可能向下修正，意謂股市行情將不會一帆風順。

第三，美國聯準會（Fed）在對抗通膨與經濟降溫之間，貨幣政策陷入兩難。市場普遍預期年底前Fed一共會升息7碼（1碼為0.25個百分點），明年再升息3碼，將遠超過2015年升息的速度，也為經濟帶來變數。

國泰世華銀行也從「股、債、匯」3方向給予投資人建議。股市部分，在Fed緊縮貨幣政策下美元維持偏強格局，新興市場將面臨資金撤離的壓力；相較之下，美國經濟表現穩健，美股仍是投資布局首選，建議聚焦在績優的大型股。

國泰世華銀指出，債市部分，由於經濟仍處擴張階段，企業違約風險相對可控，在信用債利差擴大的同時，可挑選高信評債券布局，提高固定收益。

在匯市方面，國泰世華銀指出，Fed貨幣政策趨向緊縮，領先歐、日等經濟體，美元指數仍震盪偏強，相較之下，日本央行維持量化寬鬆不變，日圓可能維持偏弱格局，未來有意到日本旅遊者，可把握匯價甜蜜點分批換匯。（編輯：楊凱翔）1110407