藥華藥3月營收年增301% 美國銷售占比近8成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北8日電）藥華藥罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）在美國銷售優於預期，單月貢獻上億元業績，推升3月營收衝上新台幣1.32億元，月增140%、年增301%，公司正向看待第2季的成長力道。

藥華藥執行長林國鐘表示，美國銷售占單月營收近8成，顯示不再只倚賴歐洲市場，已邁入「有銷售實績」的新里程碑，美國當地已有上百家醫學中心開立Ropeg，預料將激勵日本、中國、韓國的團隊跟進，正向看待第2季的成長力道，並規劃擴充產能，以滿足美國市場的長遠需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

藥華藥表示，Ropeg去年11月獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）藥證後，被美國國家綜合癌症網路NCCN納入治療指南，成為醫生開藥指引；又獲美國罕見疾病組織NORD頒發「行業創新」獎，在美國醫界獲得高度討論。

林國鐘表示，Ropeg下一個新適應症瞄準治療原發性血小板增多症（ET），美國直接允許進入第三期臨床試驗，預期今年底完成收案。由於美國已經20多年沒有批准ET新藥上市，因此也備受矚目。（編輯：趙蔚蘭）1110408