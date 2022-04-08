散熱廠3月營收靚 動力、健策創歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）散熱廠營收陸續出爐，健策、動力-KY3月單月及第1季單季營收都創下歷史新高，表現最搶眼；雙鴻3月營收則寫同期新高，第1季營收創歷史次高。

動力科技3月合併營收新台幣2.81億元，月增49.15%、年增32.62%，創下歷史新高紀錄，主要受惠電競換機需求逐步升溫，帶動電競相關散熱風扇產品出貨穩健；第1季合併營收6.56億元，年增39.62%，單季營收同步改寫歷史新高。

動力表示，隨著5G、AIoT等催升電競元宇宙、NFT終端市場應用需求增加，江西廠產能稼動率自去年第4季起持續向上拉升，推動連續5個月營收年增率正成長，儘管東莞廠一度因防疫政策停工5天，仍繳出歷史新高成績。

動力表示，從終端電競使用者偏好與主要客戶推出新技術升級產品的角度來看，因應電競、元宇宙等對影像與資料處理能力要求更高，顯示卡高瓦數、高功耗、高運作效能的趨勢明確。

展望2022年第2季，動力指出，第2季進入新舊產品交替期，加上通膨、匯率等因素干擾，多數系統廠商與主板業者進一步調整生產備料步調，以維持庫存健康水位。

健策均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架4大產品線需求旺，推動3月營收9.4億元，月增36.87%、年增40.11%；第1季營收 25.13億元，季增2.3%、年增35.56%，雙創歷史新高。

健策4大產品分別為均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架，其中，均熱片客戶量持續增加，並打入國際大廠供應鏈，預計第2、3季營運發酵；ILM隨著伺服器需求增加，出貨量穩定成長。

雙鴻3月營收13.33億元，月增38.02%、年增8.66%；第1季營收37.83億元，季減8.33%、年增10.30%，僅次於去年第4季，為歷史次高水準。（編輯：張均懋）1110408