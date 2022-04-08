更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 產經

疫情升溫 有線電視推寬頻短租方案搶遠距商機

2022/4/8 16:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北8日電）本土疫情升溫，為降低群聚感染風險，不少企業陸續啟動居家辦公。有線電視業者紛紛推出寬頻多元方案，搶搭居家辦公商機，包括為期半年的短約方案或大頻寬方案等。

本土確診案例近期多天達數百例，企業陸續重啟居家或分流辦公模式，民眾在家隨時進入遠距上班、上課模式，成為防疫新日常。

中嘉寬頻今天發布新聞稿，考量使用者的多元生活型態，對寬頻新用戶推出2款防疫專案，包括半年短租方案，針對小資族群，提供6個月短期租約方案，從120M到1G多種頻寬任選，最低每月新台幣599元起。

中嘉寬頻也推出網路使用量較大的長約優惠，讓家庭不同成員可以同時間順暢用網路，滿足視訊開會、追劇、打遊戲等需求，推出指定長約方案1G上網搭配wi-fi6只需799元等方案，再送數位頻道與「看片金」等。

有線電視業者北都TaipeiNet今天也發布新聞稿，體恤許多民眾有居家上班的需求，推出半年短約的上網方案，其中包含120M、300M、600M、1G等速率，適合居家辦公或家庭上網用戶。

北都TaipeiNet表示，用戶如果透過信用卡或一卡通MONEY線上繳費，同時使用一卡通MONEY綁定訂單編號，有機會獲得Apple HomePod mini和家樂福禮券等多項獎品。（編輯：楊凱翔）1110408

延伸閱讀
力抗剪線潮 有線電視拚服務多元化疫情催化上網商機 有線電視寬頻業務成長逾1成
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載