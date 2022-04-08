疫情升溫 有線電視推寬頻短租方案搶遠距商機

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（中央社記者蘇思云台北8日電）本土疫情升溫，為降低群聚感染風險，不少企業陸續啟動居家辦公。有線電視業者紛紛推出寬頻多元方案，搶搭居家辦公商機，包括為期半年的短約方案或大頻寬方案等。

本土確診案例近期多天達數百例，企業陸續重啟居家或分流辦公模式，民眾在家隨時進入遠距上班、上課模式，成為防疫新日常。

中嘉寬頻今天發布新聞稿，考量使用者的多元生活型態，對寬頻新用戶推出2款防疫專案，包括半年短租方案，針對小資族群，提供6個月短期租約方案，從120M到1G多種頻寬任選，最低每月新台幣599元起。

中嘉寬頻也推出網路使用量較大的長約優惠，讓家庭不同成員可以同時間順暢用網路，滿足視訊開會、追劇、打遊戲等需求，推出指定長約方案1G上網搭配wi-fi6只需799元等方案，再送數位頻道與「看片金」等。

有線電視業者北都TaipeiNet今天也發布新聞稿，體恤許多民眾有居家上班的需求，推出半年短約的上網方案，其中包含120M、300M、600M、1G等速率，適合居家辦公或家庭上網用戶。

北都TaipeiNet表示，用戶如果透過信用卡或一卡通MONEY線上繳費，同時使用一卡通MONEY綁定訂單編號，有機會獲得Apple HomePod mini和家樂福禮券等多項獎品。（編輯：楊凱翔）1110408